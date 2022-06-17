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Новости 14:55

Осенью Петербург примет выездное заседание Совета Госдумы

фото ЗакС политика Осенью Петербург примет выездное заседание Совета Госдумы

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Беглов договорился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о том, что осенью в городе состоится выездное заседание Совета Госдумы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал нижней палаты Федерального собрания.

Ожидается, что на "гостевом" заседании его участники затронут транспортную и "мусорную" проблемы, вопросы ЖКХ и развития мегаполисов.

На встрече Беглов и Володин также обсудили законодательные инициативы, в которых нуждается город. Подробнее о том, как проходит юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Государственная дума / Telegram


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