Осенью Петербург примет выездное заседание Совета Госдумы

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Беглов договорился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о том, что осенью в городе состоится выездное заседание Совета Госдумы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал нижней палаты Федерального собрания.

Ожидается, что на "гостевом" заседании его участники затронут транспортную и "мусорную" проблемы, вопросы ЖКХ и развития мегаполисов.

На встрече Беглов и Володин также обсудили законодательные инициативы, в которых нуждается город. Подробнее о том, как проходит юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Государственная дума / Telegram