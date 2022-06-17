Смольный определился с арендной платой за уходящий с молотка особняк Брюллова

Петербургские чиновники определились с деталями аукциона, на котором особняк архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове передадут арендатору по программе "Рубль за метр". Начальная ставка по арендной плате составила 503,3 тысячи рублей. Торги должны будут состояться 20 июля. Заявки от участников принимаются с 17 июня и до 15 июля.

"Хоть объект и находится в неудовлетворительном состоянии, он имеет высокий коммерческий потенциал. В здании 2 отдельных входа с улицы и со двора, находится в окружении знаковых культурных достопримечательностей, и сам таковым является", - говорится на сайте Фонда имущества.

Напомним, что учрежденная Смольным программа "Рубль за метр" предусматривает, что арендатор восстанавливает пришедший в негодность дом-памятник в течение семи лет, после чего арендует объект по цене один рубль за один квадратный метр.

Отметим, что в начале 2020 года в планы Смольного входило передать дом Брюллова на Кадетской линии, 21 фонду научных и культурных проектов "Аль-Макам" для создания в нем музея-института исламской культуры.

фото: фондимущества.рф