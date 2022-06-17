Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о готовности смягчить условия ипотеки. Трансляцию ведёт пресс-служба Кремля.

- Считаю возможным снова снизить ставку по льготной ипотеки — до 7% до конца [текущего] года, - выступил с заявлением глава государства.

Добавим, выступление Путин начал с рассуждений о США и влиянии санкций Запада на экономику России. Среди прочего, президент сказал, что Штаты, по его мнению, "объявили себя посланниками Господа на Земле".

Россия при этом даёт упорный отпор вводимым ограничениям.