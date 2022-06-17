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Новости 16:39

Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса

фото ЗакС политика Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса

Продолжая выступать на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил о важности снижения административной нагрузки на российский бизнес.

По мнению главы государства, "долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе".

Опору в развитии экономики, по мнению Путина, должен составлять в том числе частный бизнес.

В связи с этим президент предложил отменить большую часть плановых предпринимательских проверок. Их количество уже сократилось в шесть раз, что, как следствие, привело к снижению уровня нарушений в бизнес-среде.

"Есть основания навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Нет необходимости ходить и проверять всех подряд", - уверен Путин.

Кроме того, Путин попросил правительство и Верховный суд РФ пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу, а также изучить возможность смягчения сроков предварительного следствия по их делам.

Ранее 17 июня о необходимости снижения проверок бизнеса в рамках ПМЭФ заявлял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.


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