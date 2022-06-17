Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса

Продолжая выступать на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил о важности снижения административной нагрузки на российский бизнес.

По мнению главы государства, "долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе".

Опору в развитии экономики, по мнению Путина, должен составлять в том числе частный бизнес.

В связи с этим президент предложил отменить большую часть плановых предпринимательских проверок. Их количество уже сократилось в шесть раз, что, как следствие, привело к снижению уровня нарушений в бизнес-среде.

"Есть основания навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Нет необходимости ходить и проверять всех подряд", - уверен Путин.

Кроме того, Путин попросил правительство и Верховный суд РФ пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу, а также изучить возможность смягчения сроков предварительного следствия по их делам.

Ранее 17 июня о необходимости снижения проверок бизнеса в рамках ПМЭФ заявлял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.