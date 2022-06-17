КГИОП заявил в полицию из-за строительных работ на пляже в Сестрорецке

После жалоб активистов и жителей Курортного района на строительные работы на сестрорецком пляже Белая гора КГИОП подал заявление в полицию, о чем сообщается на сайте комитета. Речь идет об участке восточнее дома 26 по Советскому проспекту. Чиновники указывают, что он находится "в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов".

Несмотря на отсутствие на территории исторической застройки, в заявлении КГИОП говорится, что любые работы на такой местности должны соответствовать требованиям режимов зон охраны и согласовываться с профильным комитетом. Между тем, никаких обращений или проектной документации от собственника участка чиновникам не поступало.

В числе прочего, полицию Курортного района просят установить исполнителей работ и пресечь их дальнейшую хозяйственную и строительную деятельность на местности. Сам правообладатель участка получил письменное предостережение.

Напомним, что активисты жаловались на массовую рубку деревьев на пляже и изменение рельефа.

фото: kgiop.gov.spb.ru