Калининградский губернатор хочет вернуть пиво на стадионы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, общаясь с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума, рассказал о не покидающей его с 2018 идее: чиновник продолжает утверждать, что легальная продажа пива на стадионах сильно бы помогла их окупаемости. К этому умозаключению он пришел еще во время ЧМ по футболу в России, когда Калининград получил новый стадион на 35 тысяч зрителей.

"К сожалению, тогда этот вопрос не был решен, сейчас, я так понимаю, он решен, но только для Москвы. На наш взгляд, это решение было бы серьезным с точки зрения выравнивания баланса доходов и расходов стадионов. Это возможность заработка для стадионов — во время футбольного матча иметь возможность продавать пиво", - приводит его позицию ТАСС.

Продавать пиво на стадионах в России запретили в 2005 году, однако в прошлом месяце московская мэрия пошла на эксперимент и начала выдавать лицензии на реализацию слабоалкогольных напитков культурным и спортивным учреждениям. Разрешение действует до конца года.

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