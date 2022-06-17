ПМЭФ смотрит Путина

Фото Константина Ленькова

Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Он много ругал Запад, вспомнил про купеческие семьи и объявил о новых ипотечных льготах.

Работа ПМЭФ замерла на время пленарного заседания. На него прибыл президент Владимир Путин, главный спикер форума. Он сходу обвинил Запад в подрыве международных устоев и отношении к остальным как к "людям второго сорта". "Блицкриг" против российской экономики, по словам президента, не получился.



Мировой кризис связан с ростом объема импорта в США и страны ЕС, а не со "специальной военной операцией", считает Путин. В угрозе продовольственного кризиса, по его мнению, тоже виноваты США. Путин пообещал спасти от голода страны Африки и Ближнего Востока.

Российских бизнесменов глава государства призвал инвестировать в свою страну и привел в пример купеческие семьи царских времен. Будущее страны Путин связал с большими семьями.

Хотя большая часть выступления президента была посвящена мировым проблемам, он анонсировал и новые льготы для россиян: ипотеку под 7% до конца года и отмену большинства плановых проверок для бизнеса.



Показываем, как в "Экспофоруме", где проходит ПМЭФ, следил за речью президента.















Фото Константина Ленькова