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Медиатека 17:45

ПМЭФ смотрит Путина

Фото Константина ЛеньковаФото Константина Ленькова

Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Он много ругал Запад, вспомнил про купеческие семьи и объявил о новых ипотечных льготах.   

Работа ПМЭФ замерла на время пленарного заседания. На него прибыл президент Владимир Путин, главный спикер форума. Он сходу обвинил Запад в подрыве международных устоев и отношении к остальным как к "людям второго сорта". "Блицкриг" против российской экономики, по словам президента, не получился.

Мировой кризис связан с ростом объема импорта в США и страны ЕС, а не со "специальной военной операцией", считает Путин. В угрозе продовольственного кризиса, по его мнению, тоже виноваты США. Путин пообещал спасти от голода страны Африки и Ближнего Востока. 

Российских бизнесменов глава государства призвал инвестировать в свою страну и привел в пример купеческие семьи царских времен. Будущее страны Путин связал с большими семьями. 

Хотя большая часть выступления президента была посвящена мировым проблемам, он анонсировал и новые льготы для россиян: ипотеку под 7% до конца года и отмену большинства плановых проверок для бизнеса. 

Показываем, как в "Экспофоруме", где проходит ПМЭФ, следил за речью президента. 

Фото Константина Ленькова


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