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Новости 20:02

Слуцкий - об идее введения виз для украинцев: А зачем?

фото ЗакС политика Слуцкий - об идее введения виз для украинцев: А зачем?

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о возможном введеним въездных виз для украинцев как симметричной мере в ответ на принятое днем 17 июня решение Киева. Равноценный ответ в сегодняшней ситуации не представляется депутату Госдумы разумным.

"А зачем? У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", - приводит его комментарий "Интерфакс".

По мнению главы комитета по международным делам, нормативный акт, утвержденный украинским президентом и вступающий в силу с 1 июля, есть не что иное, как "провокация".


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