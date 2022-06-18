Бельский рассказал о попытках накруток во время выборов в Молодежный парламент

Финальный отбор в Молодежный парламент при Заксобрании Петербурга прошел честно, сообщил ЗАКС.Ру спикер Александр Бельский 18 июня. По его словам, попытки фальсифицировать "выборы" удалось пресечь. Многотысячные голоса за победителей отбора он объяснил мобилизацией сторонников "Молодой гвардии Единой России".

— Были попытки подкрутить с одного аккаунта - мы постарались это отсеять. Действительно, почему там несколько [кандидатов с большим отрывом] есть - это все "Молодая гвардия", но, к сожалению, в этой части я может и сам не очень доволен. С другой стороны, они смогли мобилизовать, а другие не смогли. Имели право. Это заблокировать мы не можем, - сказал Бельский.

Накануне Заксобрание подвело итоги онлайн-голосования. Кандидаты из тройки победителей смогли набрать от четырёх до пяти тысяч голосов. Абсолютным лидером стал руководитель Василеостровского районного отделения МГЕР Дмитрий Агафонов. Он собрал 5194 голоса. За остальных участников голосовали в разы меньше.

Всего в новый совещательный орган при городском парламенте вошли 50 человек. Из них 18 выдвинули партии, представленные в ЗакСе. По партийной квоте от "Единой России" в Молодежный парламент, в частности, попал сын бывшего председателя ЗакСа Вадима Тюльпанова Владислав. Еще 32 человека стали младодепутатами по итогам интернет-голосования. Первое заседание планируют провести 27 июня.

Константин Леньков