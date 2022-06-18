Песков опроверг данные казахстанских СМИ об отказе Токаева принять орден Александра Невского

Казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе своего посещения Петербургского международного экономического форума глава государства Касым-Жомарт Токаев не стал принимать орден Александра Невского. По данным политолога, Токаев поблагодарил российскую сторону за предложение, но из принципиальных соображений отказался принимать какие-либо награды до истечения своих полномочий. Впоследствии национальное издание Tengrinews получило подтверждение этой информации в пресс-службе казахстанского президента.

Между тем, в интервью изданию "Подъем" 18 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "никакого награждения и не планировалось". В связи с этим ему непонятно происхождение распространившихся сведений.

Отметим, что накануне в ходе беседы со своим коллегой Владимиром Путиным Токаев выразил нежелание официально признавать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, назвав их "квазигосударственными территориями".