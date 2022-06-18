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Новости 10:57

Песков опроверг данные казахстанских СМИ об отказе Токаева принять орден Александра Невского

фото ЗакС политика Песков опроверг данные казахстанских СМИ об отказе Токаева принять орден Александра Невского

Казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе своего посещения Петербургского международного экономического форума глава государства Касым-Жомарт Токаев не стал принимать орден Александра Невского. По данным политолога, Токаев поблагодарил российскую сторону за предложение, но из принципиальных соображений отказался принимать какие-либо награды до истечения своих полномочий. Впоследствии национальное издание Tengrinews получило подтверждение этой информации в пресс-службе казахстанского президента.

Между тем, в интервью изданию "Подъем" 18 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "никакого награждения и не планировалось". В связи с этим ему непонятно происхождение распространившихся сведений.

Отметим, что накануне в ходе беседы со своим коллегой Владимиром Путиным Токаев выразил нежелание официально признавать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, назвав их "квазигосударственными территориями".


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