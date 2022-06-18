В Петербурге получавшего угрозы противника спецоперации избили неизвестные

Петербургский активист Олег Клименчук, ранее жаловавшийся на угрозы физической расправы, рассказал "ОВД-Инфо"* о том, что его избили неизвестные. По словам мужчины, один из напавших на него объяснил, что жаловаться в правоохранительные органы бесполезно.

"Я сам мент", - сказали пострадавшему.

После получения побоев петербуржец вновь получил смс-сообщение с угрозой. Автор послания, начав с вопроса "теперь дошло?", в нецензурной форме пригрозил в следующий раз прибегнуть к более жестоким действиям.

Отметим, что неприятности у Клименчука начались после того, как 1 июня он встал в пикет с плакатом пацифистского содержания. Помимо виртуальных сообщений агрессивного содержания он обнаруживал нелицеприятные надписи и наклейки на двери своей квартиры, а также имел дело с подозрительными звонками в дверь.

фото: ОВД-Инфо*

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов