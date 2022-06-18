В Петербурге задерживали мужчину, запустившего квадрокоптер в день выступления Путина

Петербуржца, накануне запустившего над Московским районом квадрокоптер, в тот же день задержали полицейские, которые обеспечивали безопасность во время Петербургского международного экономического форума. На мероприятии 17 июня выступал президент.

Как пишет "Фонтанка", 29-летнего гражданина опросили, заподозрив в нарушении статьи 11.4 КоАП ("Нарушение правил использования воздушного пространства"), и отпустили.

Судьба молодого человека должна решиться после того, как документы МВД изучит Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СЗФО.

О выступлении главы государства Владимира Путина на ПМЭФ читайте в материале ЗАКС.Ру.