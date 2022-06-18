Магазин "Молодая гвардия" снял с продажи книги Бориса Акунина

Московский книжный магазин "Молодая гвардия" убрал с полок произведения писателя Бориса Акунина, перестав их продавать, о чем сообщили в официальном Telegram-канале издательства "Захаров". Решение иронично характеризуется как "смелое во всех смыслах". В ответ издательство решило забрать из магазина всю свою продукцию.

"В "Молодой Гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит, в морг", - говорится в сообщении.

Весной глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская возмутилась тем, что в России продолжают продавать книги известных писателей, открыто критикующих военную спецоперацию на Украине: среди них был и Акунин.

фото: вДудь / YouTube (скриншот)