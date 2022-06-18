На ПМЭФ-2022 заключили соглашений на 5,6 трлн рублей

За четыре дня Петербургского международного экономического форума удалось подписать 691 соглашение общей суммой 5,6 трлн рублей, заявил секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков в последний день ПМЭФ 18 июня.

- Главное, что продемонстрировал Петербургский экономический форум, - самодостаточность, экономический суверенитет России и защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа, - подчеркнул Кобяков.

Форум посетили 14 тысяч человек из 130 стран мира. Официальных представителей направили 79 государств.

С 15 по 18 июня в рамках деловой программы ПМЭФ прошло 214 мероприятий.

Напомним, Петербург в 2022 году подписал соглашения на полтриллиона рублей.

Константин Леньков