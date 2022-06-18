Из-за давления силовиков "Открытое пространство" в Москве приостановило свою работу

Администрация популярного у гражданских активистов коворкинга "Открытое пространство" в Москве объявила о временной приостановке своей деятельности. Как сообщается в Telegram-канале проекта, поводом стали недавний визит полиции, изъятие картин с выставки работ политзаключенных и возбуждение уголовного дела в отношении волонтерки Дарьи Соболевой.

"Мы не до конца понимаем, что от нас хотят и как будут разворачиваться события, поэтому Пространство в Москве на какое-то время уходит в отпуск. О своих дальнейших планах питерское Пространство сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Отметим, что на уходящей неделе силовики интересовались и петербургским офисом "Открытого пространства", однако, приехав к зданию на улице Достоевского, от проведения обыска воздержались.