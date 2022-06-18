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Новости 14:52

Минцифры собирается избежать "оголтелой легализации пиратства" при использовании зарубежного софта

фото ЗакС политика Минцифры собирается избежать "оголтелой легализации пиратства" при использовании зарубежного софта

Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сейчас в ведомстве думают над вариантами использования программного обеспечения, разработанного "беглецами" с российского рынка. Опасаться "оголтелой легализации пиратства", по его словам, не следует.

"Там будет такая более стройная модель", - приводит его реплику "Интерфакс".

Способы того, как будет регулироваться зарубежный софт вендоров (поставщиков), покинувших Россию из-за военной спецоперации на Украине, Минцифры планирует представить уже в ближайшее время. 

О событиях третьего дня юбилейного, 25-го по счету ПМЭФ, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.


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