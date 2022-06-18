Высокая явка на третьем дне ПМЭФ

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Третий день Петербургского международного экономического форума, 17 июня, собрал еще больше политической элиты России, чем два предыдущих. Чиновники и депутаты пришли послушать "чрезвычайно важную" речь Владимира Путина, а заодно и сами рассказывали о своем отношении к санкциям и ПМЭФ.

В центре внимания на форуме остался лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. ДНР, как выяснилось в третий день ПМЭФ, в ближайшие годы планирует получить 2 трлн рублей из российского бюджета.

Пушилин подписал соглашение о сотрудничестве с гуманитарным центром "Единой России". Параллельно свою подпись под аналогичным договором поставил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Во время официальной церемонии он выступал под российским триколором, а не республиканским флагом. Экраны на стенде ОНФ, где расписывались представители Донбасса, не смогли выдать нужный голубой цвет.









Губернатор Петербурга Александр Беглов до вечера заключал многомиллиардные соглашения. В том числе - о поставках эко-продукции из Мордовии, развитии цифровых сервисов с помощью VK и проведении в Петербурге дней культуры Ростовской области.

Поймать главу города журналистам по-прежнему было нелегко. А вот его заместитель по культуре Борис Пиотровский общался охотно. В разговоре с ЗАКС.Ру вице-губернатор и восторженно отозвался о ходе форума, и ответил на вопрос, будет ли он скучать по Coca-Cola после ее ухода с российского рынка.

⁃ Скучать я не буду. Тем более, что уже появилась куча информации о параллели. Давно надо было нам уже сделать свою кока-колу, - заявил Пиотровский.

Ещё смелей об уходе западных брендов с российского рынка высказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ему пришлось отвечать на вопрос, не жалко ли, что IKEA прекращает свой бизнес в России? "Жалко у пчелки", - с улыбкой ответил Мантуров.







Первый заместитель думской фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров присоединился к губернатору Беглову, когда тот показывал городские проекты почетным гостям. Макаров живот участвовал в происходящем и с деловым видом повторял за губернатором движения возле макета кронштадтского "Острова фортов".

В разговоре с ЗАКС.Ру бывший спикер парламента Петербурга сказал, что успел обжиться на новом месте и наладить деловые связи с другими депутатами. Обсуждать своего преемника Александра Бельского бывший председатель не захотел. Он вообще решил не комментировать петербургские дела, даже погоду.

Сам спикер Бельский на третий день ПМЭФ пришел в элегантном светло-сером костюме. На форум он прибыл, чтобы с инвесторами "посмотреть друг другу в глаза" и определиться, куда двигаться дальше. Ностальгии по своему предпринимательскому прошлом ПМЭФ в Бельском не пробудил. Он рассказал, что пост председателя городского парламента его более чем устраивает.

Стенд Петербурга посетил представитель запрещенного в России движения "Талибан"*, замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Юнус Моманд, который активно участвовал в работе ПМЭФ в первые два дня. В "Петербурге" он надолго задерживаться не стал, отказавшись общаться с прессой. К талибу*, как, пожалуй, самому экзотическому гостю, в эти дни приковано слишком много внимания. Похоже, его это утомило.

Пленарное заседание, на котором ждали Владимира Путина, пришлось отложить на час из-за сбоя в системе пропусков. По заявлениям организаторов, ресурсы форума подверглись DDoS-атаке. Длительное время сайт ПМЭФ был недоступен. Более того, в "Экспофоруме" вообще перестал работать интернет.

Заседание продлилось около четырех часов. Большую часть этого времени говорили Путин и модератор Маргарита Симоньян. Глава государства снова ругал Запад, отрицал роль "специальной военной операции" в экономическом кризисе, предложил отменить плановые проверки для бизнеса и снизить ставку льготной ипотеки аж до 7%. Возможно, именно это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл "чрезвычайно важным", когда анонсировал речь Путина.

"Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры", - утверждал Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ЛДНР. Казахский лидер, отвечая на вопрос об отношении к самопровозглашенным республикам, назвал их "квазигосударственными территориями" и дал понять, что признавать их не намерен. Токаев также высказался о некорректных высказываниях о Казахстане от некоторых российских депутатов и журналистов. Под журналистами, видимо, подразумевался муж модератора пленарного заседания Тигран Кеосаян. Ранее он, напомнил РБК, возмущался отсутствием четкой позиции Казахстана по поводу противостояния России и Запада и говорил, что российским властям надо "пересмотреть уровень взаимоотношений" с Казахстаном.

После окончания главного события экономического форума участники ПМЭФ устремились к выходу. Одним из первых, чуть ли не убегая, стены "Экспофоруме" покинул Вячеслав Макаров. Речь президента он назвал "отличной". Следом впечатлениями поделились и другие слушатели, стараясь отметить "новизну" в словах президента.







* Талибан (талибы) - движение внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена

Текст и фото - Константин Леньков