Бельский: Без западных партнеров это форум возможностей

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что абсолютно нормально относится к отсутствию партнеров из стран Запада на ПМЭФ-2022.

⁃ Я считаю, что экономический форум сейчас, в связи с тем, что произошло с тем количеством санкций, что введены против Российской Федерации, западные страны не участвуют, это форум возможностей. По сути дела, мы сейчас говорим о том, что петербургский форум, наверное, ставит перед всем миром вопрос о том, как дальше будет развиваться мировая экономика, - сказал Бельский.

Он отметил, что произошедший кризис спровоцировал появление проблем для всего мира как в энергетическом секторе, так и в продовольственном. Пока мы видим только первичные проблемы, но за ними последуют и другие, считает спикер. По его словам, пока можно говорить только о ближайшем горизонте.

Бельский добавил, что форум со своей задачей справляется. Мероприятие дало понимание стабильности ситуации, считает спикер ЗакСа:

⁃ С основной задачей на форуме мы справляемся. Это инвесторы, которые приехали и посмотрели друг другу в глаза, это органы исполнительной власти, которые тоже с инвесторами посмотрели друг другу в глаза. И все понимают, что ситуация стабильная, понимают, куда идти.

Напомним, в Петербурге с 15 по 18 июня проходит международный экономический форум. В этом году из-за "специальной военной операции" России на Украине мероприятие решили не посещать многие представители западных стран.

София Саттарова, фото - Константин Леньков