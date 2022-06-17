Вице-губернатор Пиотровский: ПМЭФ проходит прекрасно

Вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский поделился с ЗАКС.Ру своим мнением о ПМЭФ-2022.

⁃ Форум проходит прекрасно, вы сами все видите. Огромное количество стендов, огромное количество контрактов, договоров, которые подписываются, встреч. Так что все замечательно, - заявил Пиотровский.

Он не согласился с тем, что представители западных стран не посетили ПМЭФ в этом году. По наблюдениям Пиотровского, их довольно много.

⁃ Кто-то ушел, кто-то пришел. Так бывает, - добавил вице-губернатор.

Напомним, ПМЭФ начал свою работу в среду, 15 июня. Официальное открытие состоялось на следующий день.

София Саттарова