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Новости 14:36

Вице-губернатор Пиотровский: ПМЭФ проходит прекрасно

фото ЗакС политика Вице-губернатор Пиотровский: ПМЭФ проходит прекрасно

Вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский поделился с ЗАКС.Ру своим мнением о ПМЭФ-2022. 

 ⁃ Форум проходит прекрасно, вы сами все видите. Огромное количество стендов, огромное количество контрактов, договоров, которые подписываются, встреч. Так что все замечательно, - заявил Пиотровский.

Он не согласился с тем, что представители западных стран не посетили ПМЭФ в этом году. По наблюдениям Пиотровского, их довольно много. 

 ⁃ Кто-то ушел, кто-то пришел. Так бывает, - добавил вице-губернатор.

Напомним, ПМЭФ начал свою работу в среду, 15 июня. Официальное открытие состоялось на следующий день. 

София Саттарова


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