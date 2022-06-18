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Новости 14:13

"Бомбили нас серьезно" в Росконгрессе рассказали о кибератаке перед выступлением Путина

фото ЗакС политика "Бомбили нас серьезно" в Росконгрессе рассказали о кибератаке перед выступлением Путина

Мощность кибератаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума, из-за которой пришлось перенести пленарное заседание с президентом Владимиром Путиным, составила 140 гигабит в секунду, рассказал секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков. По его слова, злоумышленники атаковали с IP-адресов из США, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда и Бангладеша. 

- Бомбили нас серьезно. Мы выдержали. <...> Примем меры, потому что 15 млн пакетов в секунду - это, конечно, серьезная атака, но и мы не лыком шиты. Лежали, потом все обнулили и провели мероприятие. Они там говорят "Ну что, ваш президент выступить то не может и наверное не выступит". Выступил. Еще как, - рассказал Кобяков.

Он отметил, что в будущем организаторы будут более подготовлены к таким ситуациям. 

Напомним, 17 июня организаторы форума перенесли пленарное заседание на час из-за DDoS-атаки. Сайт форума был недоступен длительное время. Кроме того, в Экспофоруме перестал работать интернет.


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