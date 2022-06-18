На ПМЭФ обсудили будущее петербургского туризма

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия об индустрии отдыха и путешествия и ее влиянии на регион, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил, что весь Северо-Западный округ находится в тренде. Путешествие сюда уже не носит экзотический характер, считает Корнеев.

По его словам, сейчас начинается работа над развитием большого туристского макрорегиона. В него входят Москва с Петербургом и еще шесть субъектов. Речь идет о едином планировании общей территории, добавил Корнеев. В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что сейчас создается рабочая группа из представителей регионов и Ростуризма, которые определят приоритетные места развития.

- То есть проводится общий анализ: где чего не хватает, где что взлетит, где чего не хватает - чтобы не было дублирования. Чтобы не получилось такого: два инвестора строят два отеля в соседних регионах, но на одном маршруте, где они, как минимум, будут не помогать друг другу. Потом будет разрабатываться комплексный мастер-план развития туристских территорий по этому макрорегиону, - рассказал Корнеев.

Он добавил, что процесс по разработке плана может занять 1-1,5 года, а руководит всем Росстуризм. Во время дискуссии Корнеев также отметил, что Петербург выступает туристическим хабом, через который люди добираются в другие регионы для отдыха.

У самого города за первую половину 2022 года поток путешественников вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила на мероприятии директор агентства "Маркет Гайд" Юлия Кислова. Она рассказала, что у Петербурга есть два варианта развития в этой области по итогам года. Один - базовый сценарий, когда число отдыхающих не превысит отметки 2021 года в 6 млн человек.

- Какие факторы влияют негативно? Конечно, снижение поездок и снижение размещений в качественном номерном фонде туристов из недружественных стран, у которых традиционно высокий чеки традиционно высокая стоимость размещения. Также, к сожалению, могут снижаться потоки туристов из дружественных стран, - заявила Кислова.

Директор агентства уточнила, что причина отказа гостей из "дружественных стран" посещать Петербург в сокращении полетных программ из-за санкций - растут цены, а затем уменьшается и спрос. Еще одна причина - обеспокоенность своей безопасностью.

- Отмечают, что возможно небезопасно будет приезжать в Россию, когда она ведет специальную военную операцию, - сказала Кислова.

При позитивном сценарии турпоток может вырасти до 7-8 млн человек за 2022 года, считает Кислова. Она назвала ряд положительных факторов: возможное возвращение кэшбека, рост числа мероприятий и закрытые аэропорты на юге страны.

Другие участники встречи рассказывали о своих успехах в туризме или говорили, на какую область следует обратить внимание. Однако, конкретных примеров практически не прозвучало. На что обратил внимание собравшихся генеральный директор Plan B Group и руководитель "Visit St. Petersburg Ближний Восток" Хармик Сингх Чугх.

- Нам ведь нужно говорить о том, что нужно делать. Я услышал много сегодня, но не услышал конкретных предположений, - сказал гендиректор Plan B Group. - Сейчас мы видим разделение на дружественные и недружественные страны. Почему мы не говорим о деталях? О том, как мы можем стимулировать людей приезжать? Как становиться дружественными?

Хармик Сингх Чугх призвал увеличивать коммуникации в области туризма. По его словам, страны, которые стоят "плечом к плечу", должны оказывать помощь друг другу.

София Саттарова