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Mango остановит прямые продажи в России

фото ЗакС политика Mango остановит прямые продажи в России

Компания Mango объявила об уходе из России и продаже собственных магазинов, которые отныне станут работать по модели франшизы, пишет 19 июня РБК со ссылкой на испанские СМИ.

Всего в России Mango владеет 55 магазинами, в которых трудятся 800 человек. Сделки о продаже уже заключены с несколькими местными партнерами, первые два магазина передадут франчайзи уже на следующей неделе, еще 22 — до конца июля.

Ретейлер прекратит прямые продажи в России, в том числе и через интернет. Вместо этого закупками и распространением товаров в стране будут заниматься франчайзи, они же сохранят обязательства перед сотрудниками Mango и поставщиками. В самой компании отметили, что при стабильном сценарии модель работы с сетью франшиз приносила бы вдвое меньший заработок, однако в существующих условиях сложно делать какие-либо прогнозы.

Ранее стало известно об уходе компании Coca-Cola с российского рынка.

Фото: Mango/ "ВКонтакте"


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