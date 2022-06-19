В Госдуме предложили проводить тесты в ГИБДД на управление электросамокатом

Замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков высказался в пользу введения обязательных тестов в ГИБДД на управление электросамокатами, сообщило 19 июня РИА "Новости". Среди возможных вопросов должны быть те, что касаются скоростных ограничений для этого вида транспорта, полагает парламентарий.

"Каждый водитель электросамоката должен с легкостью отвечать на вопросы: как на самокате пересечь пешеходный переход, как вести себя, если на тротуаре многолюдно, как припарковать самокат, какие скоростные и возрастные ограничения существуют в твоём городе", — заявил Бурлаков.

Депутат отметил, что успешно прошедшим тест следует выдавать документы о сдаче экзамена. Водители колесных средств передвижения должны знать свои права и обязанности, находясь в любом российском городе, добавил он.

В конце мая стало известно о намерении Смольного создать единую схему парковок самокатов в Петербурге.