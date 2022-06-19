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Новости 13:33

Microsoft ограничила скачивание Windows 10 и 11 из России

фото ЗакС политика Microsoft ограничила скачивание Windows 10 и 11 из России

Пользователи из России столкнулись с невозможностью установить Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft, сообщило 19 июня ТАСС. При этом проблемы со скачиванием исчезают при использовании VPN-сервиса, отмечает агентство.

При попытке скачать Windows 11 появляется информация об ошибке и просьба посетить контактную страницу службы поддержки. После попытки установить Windows 10 появляется извещение: "404 — File or Directory not found". В обоих случаях загрузка становится возможной при заходе на сайт с использованием VPN.

При этом Microsoft не делала официальных заявлений относительно ограничения доступа для пользователей из России.

В начале марта Microsoft сообщила о приостановке продаж товаров и предоставления услуг российским пользователям.

Фото: pixabay


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