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Новости 14:14

Сеть "Декатлон" объявила о прекращении продаж в России

фото ЗакС политика Сеть "Декатлон" объявила о прекращении продаж в России

Французская сеть спортивных товаров "Декатлон" объявила о временной приостановке с 26 июня работы в России. Информация об этом появилась на сайте компании в разделе "Часто задаваемые вопросы".

"26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России. <...> Начиная с 22:00, 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа магазинов", — сообщается на сайте сети.

При этом компания указала, что речь идет именно о временной приостановке продаж, а не об уходе с российского рынка. Причиной такого решения стало отсутствие возможности обеспечивать поставки товаров "из-за внешних условий", рассказали в торговой сети.

Возвратить купленные товары будет можно вплоть до 10 июля. В Петербурге и Ленобласти это получится сделать в магазинах "Декатлон Жемчужина", "Декатлон Охта", "Декатлон Парнас" и "Декатлон Пулково".

Ранее стало известно о том, что ретейлер Mango приостановит прямые продажи в России.

Фото: "Декатлон | Санкт-Петербург"/ "ВКонтакте"


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