Патриарх Кирилл назвал открытие новых храмов "божьим чудом"

Патриарх Кирилл противопоставил Россию, где открываются новые храмы, странам Запада, якобы переживающим упадок веры, сообщило 19 июня ТАСС. Сам факт возведения новых церквей глава РПЦ счел "божьим чудом".

По версии патриарха, в Европе и США храмы не строятся, поскольку "они больше людям не нужны". "[Церкви] закрываются, "перепрофилируются", как теперь говорят, причем иногда вместо храма — площадки для танцев и прочие какие-то увеселительные учреждения. А мы, к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим божьи храмы. Мы — Россия XXI века. Ну разве это не божье чудо?" — задался вопросом предстоятель РПЦ.

Также патриарх заявил, что сейчас Россия нуждается в консолидации людей и в "сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей".

Ранее Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список, посчитав его поддерживающим спецоперацию на Украине.