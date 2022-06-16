Великобритания ввела санкции против патриарха и детского омбудсмена

Великобритания 16 июня внесла в санкционный список патриарха Кирилла и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Ограничения против главы РПЦ вводятся в связи с его поддержкой спецоперации на Украине. Что касается детского омбудсмена, то основанием для введения против нее санкций британское правительство назвало "предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей". Согласно британской версии, Львова-Белова якобы причастна к вывозу двух тысяч детей с территорий ЛНР и ДНР и к организации политики по их "принудительному усыновлению в России".

Кроме того, под санкции также попали депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, президент группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, члены Комитета спасения мира и порядка в Херсоне, а также четверо полковников из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которых Британия подозревает в причастности к событиям в Буче.

Ранее патриарх Кирилл назвал Россию "миролюбивой державой" с "прививкой от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными". В свою очередь, Львова-Белова неделю назад заявила о стремлении распространить чеченский опыт воспитания детей на всю Россию.