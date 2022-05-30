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Новости 19:02

Патриарх Кирилл назвал Россию миролюбивой страной с "прививкой от военных авантюр"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл назвал Россию миролюбивой страной с "прививкой от военных авантюр"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался 30 мая о миролюбивости России, передает "Интерфакс". По словам предстоятеля РПЦ, укреплять свои Вооруженные силы стране приходится исключительно для защиты от нападений извне.

"Мы — миролюбивая держава, и в первую очередь потому, что мы приняли на себя самые страшные удары Второй мировой войны, которая стала для нас Великой Отечественной войной. У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. И единственное почему необходимо крепить Вооруженные силы — чтобы никто и никогда не посмел переступить священные рубежи нашей страны", — заявил патриарх на параде московского кадетского движения "Не прервется связь поколений".

"Величие державы нашей и уважение к нам во многом будет определяться тем, каким будет лицо наших Вооруженных сил", — отметил глава Русской православной церкви.

Следует отметить, что это не первый за последнее время случай, когда патриарх принимается рассуждать о миролюбии России. В начале мая он заявил, что она "никогда ни на кого не нападала". Спустя несколько дней он призвал верующих молиться об избавлении "как от внешних, так и от внутренних" врагов.

На прошлой неделе Собор Украинской православной церкви объявил о независимости от Московского патриархата, выразив попутно несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно спецоперации на Украине.


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