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Новости 14:02

Глава РПЦ призвал верующих молиться о защите от внешних и внутренних врагов

фото ЗакС политика Глава РПЦ призвал верующих молиться о защите от внешних и внутренних врагов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о том, чтобы не произошло новой глобальной войны, сообщило 6 мая ТАСС. Обращение предстоятеля РПЦ прозвучало после литургии в храме Христа Спасителя.

"Сколько же можно убивать друг друга, сколько же можно страдать, сколько же можно разрушать? <...> Слава Богу, что глобальной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы ее не было и дальше, но сколько же людей погибло в локальных конфликтах!" — заявил патриарх.

В продолжении своей речи глава РПЦ обратился к пастве с просьбой усилить молитвы для защиты России как от внешних, так и от внутренних врагов. "Мы должны просить, чтобы Господь милость свою явил над страной нашей, оградил ее от врагов внешних и — добавлю — внутренних. Потому что если бы не было в свое время людей, которые внутри желали поражения страны, то не была бы столь тяжелой наша борьба с врагом внешним", — раскрыл свою мысль патриарх и призвал к сплочению народа.

В конце апреля патриарх Кирилл уже призывал россиян к сплочению вокруг власти. Спустя несколько дней он выразил мнение, что Россия никогда ни на кого не нападала, а лишь только "защищала свои рубежи".

Фото: foto.patriarchia.ru


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