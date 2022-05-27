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Новости 27 мая, 20:59

Украинская православная церковь объявила о независимости от РПЦ

фото ЗакС политика Украинская православная церковь объявила о независимости от РПЦ

Собор Украинской православной церкви объявил 27 мая о своей независимости от Московского патриархата, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте УПЦ по итогам заседания духовенства.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", — цитирует "Коммерсантъ" заявление УПЦ.

В тексте документа также выражается несогласие с позицией патриарха  Московского и всея Руси Кирилла касательно спецоперации на Украине. "Собор обращается к властям Украины и властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие", — призывают клирики.

В конце апреля патриарх Кирилл призвал верующих сплотиться вокруг российской власти и не допустить утраты независимости России. Спустя неделю он же заявил, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Фото: pixabay


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