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Новости 15:39

"Единая Россия" выдвинула на выборы действующего губернатора Новгородской области

фото ЗакС политика "Единая Россия" выдвинула на выборы действующего губернатора Новгородской области

Партия "Единая Россия" в Новгородской области выдвинула на предстоящие губернаторские выборы нынешнего главу региона Андрея Никитина, сообщило 19 июня РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Николая Шестакова.

"Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на должность губернатора Новгородской области", — приводит агентство слова Шестакова.

В своем выступлении на партийной конференции Никитин высказался о необходимости взаимодействия "Единой России" и бизнеса. "Партия должна разговаривать с предпринимателями, смотреть, что мешает, и своевременно принимать меры, чтобы помехи устранять", — заявил он, попутно назвав экономику "основой социальной политики, основа всей нашей жизни".

Губернаторские выборы состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Ранее стало известно о выдвижении "Единой Россией" кандидатуры нынешнего главы Калининградской области Антона Алиханова на предстоящие выборы в регионе.

Фото: Андрей Никитин/ "ВКонтакте"


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