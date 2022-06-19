"Единая Россия" выдвинула на выборы действующего губернатора Новгородской области

Партия "Единая Россия" в Новгородской области выдвинула на предстоящие губернаторские выборы нынешнего главу региона Андрея Никитина, сообщило 19 июня РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Николая Шестакова.

"Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на должность губернатора Новгородской области", — приводит агентство слова Шестакова.

В своем выступлении на партийной конференции Никитин высказался о необходимости взаимодействия "Единой России" и бизнеса. "Партия должна разговаривать с предпринимателями, смотреть, что мешает, и своевременно принимать меры, чтобы помехи устранять", — заявил он, попутно назвав экономику "основой социальной политики, основа всей нашей жизни".

Губернаторские выборы состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Ранее стало известно о выдвижении "Единой Россией" кандидатуры нынешнего главы Калининградской области Антона Алиханова на предстоящие выборы в регионе.

Фото: Андрей Никитин/ "ВКонтакте"