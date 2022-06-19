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Новости 17:15

Беглов пообещал обновить 81 поликлинику до конца года

фото ЗакС политика Беглов пообещал обновить 81 поликлинику до конца года

Губернатор Александр Беглов отчитался 19 июня в своем Telegram-канале о состоянии сферы медицины в Петербурге. По его словам, в прошлом году в городе было обновлено 78 поликлиник, а до конца текущего года Смольный рассчитывает обновить еще 81 поликлинику.

"За короткий срок мы ввели четыре стационара-трансформера на 1 400 коек, семь новых поликлиник и три подстанции скорой помощи. В новых районах открываем офисы врачей общей практики. Пациентов принимают 16 районных онкоцентров", — проинформировал читателей Беглов.

Подобная деятельность благотворно воздействует на ситуацию со здоровьем петербуржцев, выразил мнение градоначальник. "В частности, на 10 % снизилась смертность среди онкобольных, на 56 % — заболеваемость туберкулезом в городе", — сообщил он.

Ранее Беглов заявил, что в нынешнем году на строительство дорог в Петербурге планируется потратить почти 13 миллиардов рублей.


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