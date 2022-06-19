Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева "клоуном"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выразил мнение относительно заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева, передает 19 июня РБК со ссылкой на Bild. По данным СМИ, на Международном симпозиуме морских держав немецкий дипломат назвал чиновника "клоуном".

"Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать", — произнес Хойсген.

В середине марта Медведев создал канал в Telegram и с тех пор регулярно высказывается о политической ситуации. В начале июня он опубликовал пост с объяснением, почему его тексты имеют столь резкий характер. "Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", — сообщил он, не указав при этом, кого имеет в виду.

Хойсген поступил в дипломатическую службу ФРГ в 1980 году. В 2005 году он стал советником по внешней политике канцлера Ангелы Меркель, с 2017 по 2021 годы был постоянным представителем Германии в Совете безопасности ООН. В 2022 году он возглавил Мюнхенскую конференцию по безопасности.