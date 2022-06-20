В России могут возродить производство "Жигулей"

Вслед за перезапуском производства автомобилей "Москвич" следует заново начать выпуск "Жигулей" и других советских машин, уверен автоэксперт Вячеслав Субботин, чьё мнение приводит радио Sputnik.

Старые марки автомобилей, полагает Субботин, могут оказаться привлекательными для приобретения.

"Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом – посмотрим", - высказался Субботин.

В производстве новой версии "Жигулей" сыграли бы роль современные китайские технологии, резюмировал эксперт.

Напомним, 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе столичного завода "Рено Россия" на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".

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