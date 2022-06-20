Суд в Москве зарегистрировал иск "Роснефти" к журналисту Караулову и бизнесмену Митволю

Арбитражный суд Москвы отчитался о регистрации иска, поданного госкорпорацией "Роснефть" к журналисту Андрею Караулову и экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Информация появилась в картотеке дел инстанции.

Суть исковых претензий на данный момент не раскрывается. Заявление передано на рассмотрение судье Ольге Козленковой, которая обычно рассматривает дела, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности и защитой деловой репутации.

Напомним, что Олег Митволь, который ныне занимает пост главы совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", был задержан в столичном аэропорту Внуково 8 июня. Его подозревают в хищении 900 млн рублей. Красноярский суд отправил его в СИЗО на срок до 24 июля.