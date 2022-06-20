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Новости 13:01

Глава Минцифры пообещал не наказывать россиян за использование VPN

фото ЗакС политика Глава Минцифры пообещал не наказывать россиян за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил 20 июня в интервью РБК об отсутствии планов вводить наказание за пользование VPN-сервисами, невзирая на противоречие государственной политике. Попутно он высказался в пользу сохранения доступа к YouTube, назвав возможный запрет "самым последним шагом".

"Никаких наказаний для пользователей [за применение VPN-сервисов] категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс", — цитирует слова министра РБК.

Рассуждая о возможности блокировки на территории России YouTube, Шадаев отметил, что закрытие площадки негативно сказалось бы на конкурентоспособности. "Не надо его [YouTube] закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем", — высказался глава Минцифры.

Ранее Шадаев заявил о заметной потере трафика у заблокированных Роскомнадзором социальных сетей Facebook**, Instagram** и Twitter. По его словам, 80 % отечественных пользователей утратили к ним интерес, и лишь пятая часть обратилась к услугам VPN для сохранения доступа.

 


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