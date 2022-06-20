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Новости 13:04

Петербуржцы опустошили полки закрывающихся "Декатлонов"

фото ЗакС политика Петербуржцы опустошили полки закрывающихся "Декатлонов"

В преддверии закрытия торговой сети спорттоваров "Декатлон" жители Северной столицы начали массово скупать распродаваемую продукцию, пишет "Деловой Петербург".

По словам очевидцев, на полках практически не осталось одежды и обуви. Кроме того, аналогичная ситуация обстоит и в отделе велосипедов, которых в магазине, расположенном в ТЦ "Лето", практически не осталось. Дефицита не наблюдается в отделах тренажёров и палаток, а также скейтов и самокатов.

На входе в магазин висит объявление о том, что начиная с 27 июня точка работать не будет.

Сеть "Декатлон" объявила о прекращении продаж в России 19 июня. Магазины будут закрыты ввиду проблем с логистикой.


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