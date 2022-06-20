Активисты зачистили Лиговский проспект от нелегальной рекламы секс-услуг

Петербургские активисты провели рейд по очистке Лиговского проспекта от рекламы секс-услуг, засилье которой наблюдается в центре города. Вооружившись скребками, неравнодушные граждане прогулялись от станции метро "Лиговский проспект" до площади Восстания.

По словам активистки Аниты Старосотниковой, в акции приняло участие семь человек.

"В этом году у нас пока один маршрут — от станции метро по Лиговскому проспекту. Очищенные нами места обычно остаются нетронутыми только до следующего вечера. Где-то после 16:00—17:00 снова начинается расклейка объявлений", — поделилась Старосотникова в разговоре с MR7.

Активистка добавила также, что пару раз в ходе рейда удавалось поймать расклейщиков интим-рекламы. Они признались, что за 4 часа работы получают около 5 тысяч рублей.

При этом, заключила Старосотникова, их работы хватает чуть меньше чем на день: к вечеру реклама вновь занимает очищенные активистами места.

Кроме того, о проведённом на выходных по центру города рейде рассказали также в патриотическом сообществе "Волонтёрская рота".

Напомним также, ранее Заксобрание Петербурга одобрило законопроект о штрафах за рекламу секс-услуг. Штрафы для физических лиц за распространение таких объявлений будут достигать 50 тысяч рублей, для организаций — до полумиллиона рублей.