ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:58

Мурманская область заключила на ПМЭФ соглашений на более 160 млрд рублей

фото ЗакС политика Мурманская область заключила на ПМЭФ соглашений на более 160 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума власти Мурманской области подписали десять соглашений о сотрудничестве на сумму свыше 160 млрд рублей, известил глава региона Андрей Чибис.

В числе наиболее важных контрактов управленец выделил соглашение о кооперации с "Норникелем", предполагающее возведение завода белой металлургии в Мончегорске. Не менее актуальны соглашения с "Новатэком" о реконструкции кинотеатра "Родина" в Мурманске и договор с "Фосагро", которые предусматривают вложение 15 млрд рублей в инфраструктуру Кировска и Апатитов.

Также чиновники договорились с компанией "Россеть" перевести на электричество котельные в Мончегорске и Териберке.

Наконец, "Росатом" пообещал направить в текущем году 440 млн рублей на благоустройство, ремонт дорог и школ, а также на строительство новой лыжной базы в городе Полярные Зори.

Как прошёл финальный день ПМЭФ, - читайте в материале ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама