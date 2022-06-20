Мурманская область заключила на ПМЭФ соглашений на более 160 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума власти Мурманской области подписали десять соглашений о сотрудничестве на сумму свыше 160 млрд рублей, известил глава региона Андрей Чибис.

В числе наиболее важных контрактов управленец выделил соглашение о кооперации с "Норникелем", предполагающее возведение завода белой металлургии в Мончегорске. Не менее актуальны соглашения с "Новатэком" о реконструкции кинотеатра "Родина" в Мурманске и договор с "Фосагро", которые предусматривают вложение 15 млрд рублей в инфраструктуру Кировска и Апатитов.

Также чиновники договорились с компанией "Россеть" перевести на электричество котельные в Мончегорске и Териберке.

Наконец, "Росатом" пообещал направить в текущем году 440 млн рублей на благоустройство, ремонт дорог и школ, а также на строительство новой лыжной базы в городе Полярные Зори.

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