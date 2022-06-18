ПМЭФ. Завершение

В последний день работы Петербургского международного экономического форума, 18 июня, гостей мероприятия значительно поубавилось. В основном, проходили дискуссии по молодежной теме. Но говорили и о развитии туризма, и о "культуре отмены", и об архитектурных решениях Петербурга.

Практически полные залы и коридоры накануне - в день выступления президента России Владимира Путина - 18 июня оказались полупустыми. Уже в середине дня организации стали сворачивать свои стенды - одними из первых были студии СМИ.

Итоги подводить начали еще раньше. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города заключило соглашения почти на 500 млрд рублей. В общем же на ПМЭФ подписали договоров на 5,6 трлн рублей, рассказал секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

Он сообщил, что всего форум посетило 14 тысяч человек из 130 стран мира. Официальных представителей направили 79 государств, сказал Кобяков.

В 2021 году на ПМЭФ приехало только 13,5 тысяч человек, но из 141 страны мира. Также в прошлом году прошли бизнес-диалоги России с Германией, Францией и Италией, представители которой не приехали на форум в 2022 году. Они решили бойкотировать мероприятие из-за "специальной военной операции" России на Украине.

Символом ПМЭФ-2022 стала робот-буфетчица Дуняша, которая даже вошла в ТОП-10 медиаперсон в отличие от Беглова. Запомнился форум и резонансными гостями: главой ДНР Денисом Пушилиным, которому доверили совершить выстрел из пушки Петропавловской крепости, но потом стерли это из официальных релизов, и представителями Талибана*. Популярным среди гостей летнего форума оказалось мороженное: его раздавали бесплатно, а если все - от серьезных мужчин в костюмах, до юных девушек-волонтерок.

* Талибан (талибы) - движение внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена

текст: София Саттарова / фото: Константин Леньков