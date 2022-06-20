Россия официально потребовала от Литвы возобновить транзит грузов в Калининград

В российском МИД сообщили 20 июня о вызове временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене для выражения протеста в связи с ограничением транзита некоторых грузов по территории республики в Калининград и обратно.

Согласно заявлению МИД, Умбрасене был заявлен решительный протест в связи с действиями литовских властей. Кроме того, в российском дипведомстве поведали о требовании "незамедлительной отмены этих рестрикций". Действия сопредельного государства в ведомстве рассматривают как "открыто враждебные", нарушающие принятые на себя прибалтийской страной обязательства.

"Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", — добавили в МИД.

Ранее о недопустимости ограничения Литвой железнодорожного транзита высказались различные официальные лица. В частности, сенатор Андрей Климов счел нужным пригрозить Евросоюзу и НАТО возможностью для российской стороны прибегнуть к защите своих интересов.

На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, что с 18 июня Литва запретит перевозку части грузов по своей территории. По его словам, речь шла о 40-50% номенклатуры товаров.