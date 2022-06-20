Верховный суд оставил в силе решения о разблокировании "Царьграда" на YouTube

Верховный суд не стал пересматривать решения трех нижестоящих инстанций, обязавших американскую компанию Google восстановить доступ к каналу "Царьград" на YouTube, сообщило 20 июня РИА "Новости". Судья Галина Попова отклонила кассационные жалобы ответчиков (Google LLC и ее российской и ирландской "дочек"), добивавшихся передачи дела на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Доводы заявителей являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку и по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела… доводы не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела", — цитирует РИА "Новости" определение суда.

В 2020 году Google, владеющая YouTube, заблокировала в видеохостинге канал "Царьграда". Как позже объяснили в компании, причиной этого послужили введенные США санкции против владельца телеканала Константина Малофеева. Последовавшие судебные тяжбы завершились победой последнего над IT-корпорацией. В апреле 2022 года "Царьград" объявил о получении от приставов одного миллиарда рублей из заблокированных у ООО "Гугл" средств.