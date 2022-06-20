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Новости 15:45

В российских школах могут появиться общественно-политические классные часы

фото ЗакС политика В российских школах могут появиться общественно-политические классные часы

Власти разрабатывают для российских школ программу из 32 еженедельных классных часов на общественно-политическую тематику, написал 20 июня "Интерфакс" со ссылкой на главу управления президента по общественным проектам Сергея Новикова.

"Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую [неделю] вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми", — рассказал чиновник.

Заявление прозвучало в ходе трансляции "Классного марафона" Минпросвещения. На представленном в презентации слайде были выделены направления из "Стратегии национальной безопасности России", включая "Патриотизм", "Крепкую семью", "Созидательный труд" и прочие.

Также Новиков напомнил о продолжающемся конкурсе на получение должностей советников по воспитанию в школах. По его словам, к настоящему моменту на участие в нем были поданы 45 тысяч заявок.

Сегодня же глава СВР Сергей Нарышкин заявил о необходимости включения в школьные учебники истории сведений о "героической борьбе жителей Донбасса".


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