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Новости 16:21

Суд в Петербурге запретил к распространению аниме "Адская девочка"

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил к распространению аниме "Адская девочка"

Кировский райсуд Петербурга изучил административный иск прокурора и запретил к последующему распространению интернет-страницу, на которой находится аниме "Адская девочка", информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По мнению гособвинителя, в обозначенном мультсериале содержатся деструктивные для психики несовершеннолетних материалы: видео, по мнению правоохранителя, может побуждать к применению насилия, навязывает ложные жизненные ориентиры и - более того - содержат "признаки" порнографии. Дети, уверен прокурор, после просмотра "Адской девочки" могут начать подражать её героям.

Как итог, суд запретил распространение данного аниме.

Напомним, не так давно Кировский райсуд ограничил доступ к японскому мультсериалу "Вечеринка мертвецов" и игре про пытки вымышленного персонажа.


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