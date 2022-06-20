Спрос на кредитки вырос в Петербурге в мае

В мае 2022 года в Петербурге было выдано немногим менее 40 тысяч кредитных карт, сообщили 20 июня в Национальном бюро кредитных историй. Полученная цифра превышает апрельские показатели на 6,2%, указали в НКБИ.

В целом по стране за прошедший месяц было выдано 0,97 миллиона кредитных карт. Наибольшее из количество пришлось на Москву (71,3 тысячи единиц), Подмосковье (51,5 тысячи единиц) и Петербург (39,1 тысячи единиц).

При этом наибольший рост относительно апреля наблюдался в мае в таких регионах как Ставропольский край (+12,6%), Тульская (+11,1%) и Иркутская (+10,4%) области.

Как заявил директор НКБИ по маркетингу Андрей Волков, в апреле-мае выдача новых кредитных карт практически восстановилась в стране после "санкционного" шока в марте. "Рост выдачи кредитных карт в мае объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок, — заявил он. — Подтверждает это и увеличение спроса на кредитные ресурсы. Так, по сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за кредитками выросло более чем на треть".

Ранее Сбербанк и ВТБ объявили о старте приема заявок на ипотечные кредиты под 7% годовых. Случилось это вскоре после выступления президента Владимира Путина на ПМЭФ, где он высказал подобную идею.

Фото: pixabay