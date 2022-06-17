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Новости 17:57

Сбербанк и ВТБ начали принимать заявки по ипотеке под 7%

фото ЗакС политика Сбербанк и ВТБ начали принимать заявки по ипотеке под 7%

После того, как в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил о необходимости снижения льготной ставки по ипотеке до 7%, сначала Сбербанк, а вслед за ним и ВТБ объявили о начале приёма заявок по данному типу жилищного кредитования, пишет РИА "Новости".

"Снижение ставки до 7% – позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое", - высказался в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

В ходе своего выступления Путин много говорил о Западе и его проблемах, которые вызваны принятием санкций в отношении РФ. Кроме того, он объявил о необходимости отмены проверок российского бизнеса и "либерализации" выбора для них меры пресечения в случае преследования.


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