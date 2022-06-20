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Новости 19:48

"Интерфакс": Госдума отложила рассмотрение законопроекта об ответственности за соблюдение санкций

фото ЗакС политика "Интерфакс": Госдума отложила рассмотрение законопроекта об ответственности за соблюдение санкций

Совет Думы перенес на более поздний срок законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение принятых против России санкций, известил 20 июня "Интерфакс" со ссылкой на источник в парламенте.

Проект предполагает внесение изменений в закон "Злоупотребление полномочиями" (ч. 2 ст. 201 УК РФ), дополняя его положением о действиях, "совершенных в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации". В качестве наказания за соблюдение санкций против России авторы предлагали штрафы на сумму до одного миллиона рублей, принудительные работы или же лишение работы на срок до пяти и 10 лет соответственно.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в начале апреля группой сенаторов и депутатов, 20 апреля правительство предоставило на него отзыв со словами об избыточности предлагаемого наказания в виде 10 лет лишения свободы. Тем не менее, 23 мая парламентский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять проект в первом чтении.


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