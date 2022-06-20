Минюст внес ООО "Первый научный"* Евгения Понасенкова** в список иноагентов

Министерство юстиции расширило список СМИ-иноагентов, пополнив его вечером 20 июня новой позицией. Позиция под номером 167 досталась ООО "Первый научный"*.

Как уточняется на сайте ведомства, создателем юридического лица стал публицист Евгений Понасенков**, который сам был внесен в перечень СМИ-иноагентов в начале апреля.

Как отметили в Минюсте, в случае с внесением "Первого научного"* в реестр иноагентов "речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

*Минюст внес ООО "Первый научный" в реестр СМИ-иноагентов

**Минюст внес Евгения Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов