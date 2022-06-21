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Новости 11:08

Глава Минтруда заявил о росте числа зарегистрированных безработных

фото ЗакС политика Глава Минтруда заявил о росте числа зарегистрированных безработных

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о наблюдающемся в России росте числа безработных, зарегистрированных в центре занятости, передает 21 июня ТАСС. Слова министра прозвучали на расширенном заседании Совета Федерации по социальной политике.

В своем выступлении Котяков признал наличие постепенного роста напряжения на рынке труда. По его словам, в период с 1 марта по 1 июня в стране уровень регистрируемой безработицы колебался в пределах 660-680 тысяч человек. "Это, в принципе, очень низкие показатели для российской экономики", — отметил при этом чиновник.

Однако "уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", — продолжил министр. По уточнению "Интерфакса", складывающуюся ситуацию чиновник связал в том числе и с уходом зарубежных компаний с российского рынка.

В середине июня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе официально зарегистрировано 17,5 тысяч безработных, при этом Служба занятости располагает 34 тысячами открытых вакансий.

Фото: pixabay


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