Нилов: Силуанов подвергся влиянию левых

Петербургский депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") на брифинге перед заседанием нижней палаты парламента 21 июня поделился своими впечатлениями от ПМЭФ-2022.

Справоросс назвал "популизмом" заявление министра финансов Антона Силуанова, который высказался за пересадку чиновников на "Лады".

- Силуанов подвергся влиянию левых политиков, экономистов, - иронизировал Нилов. – Если это не популизм, то что это?

Депутат предложил пойти еще дальше и утвердить прогрессивную шкалу налогов на доходы физических лиц, налог на роскошь и привязать зарплату госслужащих "к средней по стране и региону".