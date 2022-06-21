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Новости 11:30

Нилов: Силуанов подвергся влиянию левых

фото ЗакС политика Нилов: Силуанов подвергся влиянию левых

Петербургский депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") на брифинге перед заседанием нижней палаты парламента 21 июня поделился своими впечатлениями от ПМЭФ-2022.

Справоросс назвал "популизмом" заявление министра финансов Антона Силуанова, который высказался за пересадку чиновников на "Лады".

- Силуанов подвергся влиянию левых политиков, экономистов, - иронизировал Нилов. – Если это не популизм, то что это?

Депутат предложил пойти еще дальше и утвердить прогрессивную шкалу налогов на доходы физических лиц, налог на роскошь и привязать зарплату госслужащих "к средней по стране и региону".  


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